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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В олимпийской деревне Парижа установят 16 тысяч кроватей из картона. Такие же были на Играх в Токио и получили название «антисекс»

В олимпийской деревне Парижа-2024 установят 16 тысяч картонных кроватей, сообщает Inside the Games. Мебель предназначена для спортсменов, которые будут проживать в Сен-Дени и Шатору, а также для журналистов в Дюньи.

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