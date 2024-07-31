🇸🇰🇭🇺🇺🇦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на т.
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🇸🇰🇭🇺🇺🇦 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что НПЗ Slovnaft прекратит поставки дизельного топлива на т.
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