Тайны Истории

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Какие неизвестные факты открыли историки о казнённой Марии Стюарт и её роскошной жизни в тюрьме

Какие неизвестные факты открыли историки о казнённой Марии Стюарт и её роскошной жизни в тюрьме

Мария Стюарт, королева Шотландии, была одной из самых знаменитых монархов в истории. Она взошла на трон младенцем.

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