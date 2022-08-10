Максим Галкин показал архивное фото с Пугачевой и поделился нежным посланием

Шоумен Максим Галкин опубликовал архивный снимок со своей супругой Аллой Пугачевой. В своем микроблоге Галкин признался, что ему довольно тяжело дается временное расставание с Примадонной, и даже проведенные два дня без жены заставляют думать о ней.