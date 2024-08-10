Онана освободил угол Холанду и рукой показывал туда во время серии пенальти в Суперкубке Англии. Эрлинг ударил в другой и забил

«Манчестер Юнайтед» уступил «Сити» в матче за Суперкубок Англии (1:1, 6:7 по пенальти). В серии послематчевых пенальти вратарь «МЮ», пытаясь перехитрить Эрлинга Холанда, встал в правую сторону ворот, оставив другой угол открытым для норвежца и, улыбаясь, показал ему, что он может туда пробить.