Руководитель NASA впервые за восемь лет посетил космодром Байконур

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с руководителем Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаредом Айзекманом перед заседанием Госкомиссии по утверждению экипажа 75-й пилотируемой миссии к МКС.