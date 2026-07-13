Руководитель NASA впервые за восемь лет посетил космодром Байконур

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов встретился с руководителем Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаредом Айзекманом перед заседанием Госкомиссии по утверждению экипажа 75-й пилотируемой миссии к МКС.
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