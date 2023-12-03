Серия ASUS ROG Zephyrus вскоре пополнится ноутбуком на базе Intel Core Ultra 9 185H и RTX 4090 Заме...

Серия ASUS ROG Zephyrus вскоре пополнится ноутбуком на базе Intel Core Ultra 9 185H и RTX 4090Замечены высококлассные ноутбуки ASUS ROG Zephyrus с передовыми процессорами Intel Meteor Lake “Core Ultra” и дискретными графическими процессорами NVIDIA RTX 40.
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