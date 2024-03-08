Школьники Республики Тыва пополнили ряды военно-патриотического движения «Юнармия»

На торжественном мероприятии новобранцы произнесли слова юнармейской клятвы, пообещали следовать традициям доблести, отваги и товарищества, защищать слабых, вести здоровый образ жизни, чтить память героев страны.
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