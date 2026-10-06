Романтические рассказы о настоящей любви

Запах старой бумаги, высохшего клея и книжной пыли был для Елены самым родным ароматом на свете. В ее крошечной реставрационной мастерской, затерянной в лабиринте узких мощеных улочек старого города, время текло по своим собственным законам.
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