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Романтические рассказы о настоящей любви

Романтические рассказы о настоящей любви

Запах старой бумаги, высохшего клея и книжной пыли был для Елены самым родным ароматом на свете. В ее крошечной реставрационной мастерской, затерянной в лабиринте узких мощеных улочек старого города, время текло по своим собственным законам.

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