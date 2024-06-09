Теодор Курентзис покидает пост дирижера оркестра Юго-Западного радио Германии

Известный дирижер провел свои последние концерты с оркестром 6 и 7 июня в Штутгарте.Известный дирижер Теодор Курентзис объявил о своем уходе с поста художественного руководителя симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR).
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