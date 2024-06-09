Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Не заплатят, надуют.Вакансии с зарпла...
  • Сергей Андросов
    Быстро только кролики плодятся! Это ему не старушек тетерить, тут быстро не получится."Как можно быстре...
  • Eduard
    Погоняло"Просроченый",вернее"Самозванец"!Циничный расчёт п...

Теодор Курентзис покидает пост дирижера оркестра Юго-Западного радио Германии

Теодор Курентзис покидает пост дирижера оркестра Юго-Западного радио Германии

Известный дирижер провел свои последние концерты с оркестром 6 и 7 июня в Штутгарте.Известный дирижер Теодор Курентзис объявил о своем уходе с поста художественного руководителя симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх