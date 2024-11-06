В Египте обнаружили погребальную камеру древнеегипетской жрицы

Погребальную камеру древнеегипетской жрицы Иди, дочери регионального губернатора Джефаихапи I, в ранее недоступной части его монументальной гробницы, построенной около 1880 года до нашей эры, обнаружила международная группа археологов под руководством профессора Йохема Каля из Свободного университета Берлина, следует из опубликованного 5 ноября сообщения на сайте университета.
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