В Египте обнаружили погребальную камеру древнеегипетской жрицы

Погребальную камеру древнеегипетской жрицы Иди, дочери регионального губернатора Джефаихапи I, в ранее недоступной части его монументальной гробницы, построенной около 1880 года до нашей эры, обнаружила международная группа археологов под руководством профессора Йохема Каля из Свободного университета Берлина, следует из опубликованного 5 ноября сообщения на сайте университета.