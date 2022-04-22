Украинские беженцы в нашей стране получили пасхальные пожертвования

Сотни беженцев из Украины смогут сесть за пасхальную трапезу благодаря миссии «Конкордия». Волонтеры посетили украинцев, которые нашли приют в нашей стране и принесли им пакеты с овощами, фруктами, макаронами и другими продуктами, сообщает Noi.