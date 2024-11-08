Трамп получил ультиматум с фронта от русского бойца: "Мы-то уж точно Make Russia Great Again!"

Виктор Шилин Трампик слишком мелковат для Великой России. Пусть решает пиндосские проблемы за лужей. А мы сами разберемся в своём доме.

S Serg обещать- не значит жениться. Обычный предвыборный треп миллиардера. Ничего личного- просто бизнес. Идиоты те, кто развесил уши и поверил.