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Трамп получил ультиматум с фронта от русского бойца: "Мы-то уж точно Make Russia Great Again!"

Трамп получил ультиматум с фронта от русского бойца: "Мы-то уж точно Make Russia Great Again!"

Фото: freepik.com Русский боец с фронта обратился лично к избранному президенту США Дональду Трампу, поставив ему ультиматум: приказать Зеленскому сегодня же сдать оружие и признать победу России.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Трампик слишком мелковат для Великой России. Пусть решает пиндосские проблемы за лужей. А мы сами разберемся в своём доме.
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9 час.
S
Serg
обещать- не значит жениться. Обычный предвыборный треп миллиардера. Ничего личного- просто бизнес. Идиоты те, кто развесил уши и поверил.
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9 час.
Галина
Прав ВОИН!. Трамп, мы  ведь не забудем кто поставляет оружие убивающие наших людей. И чьи шавки стреляют в наших детей. Вы еще получите свое, ПОМНИТЕ. Не забудем, не простим!!!
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5 час.

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