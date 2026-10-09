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МУС решительно осудил санкции США против суда

МУС решительно осудил санкции США против суда

Международный уголовный суд (МУС) 9 октября решительно осудил введение санкций США против суда и назвал их беспрецедентным шагом.

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