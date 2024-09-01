Самая крупная атака дронов на российские регионы с начала СВО. Что известно

В ночь на 1 сентября украинская сторона провела самую масштабную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов: в общей сложности средства ПВО сбили или перехватили 158 БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.
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