НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

«Зенит», вероятно, планирует давить, «Локомотив» – рассчитывать на скорость». Прогноз Тихонова на матч

«Зенит», вероятно, планирует давить, «Локомотив» – рассчитывать на скорость». Прогноз Тихонова на матч

Павел Тихонов сделал прогноз на матч 23-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Зенит». Автор Спортса’‘ поставил на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх