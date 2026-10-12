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Индексация пенсий и защита потребителей: что обсудит Госдума на неделе

Индексация пенсий и защита потребителей: что обсудит Госдума на неделе

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Государственная дума на пленарных заседаниях 13–16 октября рассмотрит ряд инициатив, касающихся социальных гарантий, защиты финансовых прав граждан и повышения эффективности использования бюджетных средств.

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