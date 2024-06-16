Приморец подозревается в контрабанде леса почти на 5 миллионов рублей

В Приморье 57-летний житель Красноармейского района задержан по подозрению в контрабанде. Предположительно, в составе организованной группы он вывез за границу почти тысячу кубических метров монгольского дуба, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.