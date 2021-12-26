«Зенит» требует более 3 млн евро за Азмуна у «Лиона», так как знает об интересе «Ньюкасла» (Себастьен Денис)

«Зенит» и «Лион» пока не могут договориться о трансфере нападающего Сердара Азмуна. Как пишет журналист Foot Mercato Себастьен Денис, хотя форвард и согласовал с «Лионом» контракт сроком на 4,5 года, он все еще далек от трансфера.