Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Зенит» требует более 3 млн евро за Азмуна у «Лиона», так как знает об интересе «Ньюкасла» (Себастьен Денис)

«Зенит» и «Лион» пока не могут договориться о трансфере нападающего Сердара Азмуна. Как пишет журналист Foot Mercato Себастьен Денис, хотя форвард и согласовал с «Лионом» контракт сроком на 4,5 года, он все еще далек от трансфера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх