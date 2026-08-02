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Царьград

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Краснодар поздравил десантников: Наумов и Галушко о чести и традициях ВДВ

Краснодар поздравил десантников: Наумов и Галушко о чести и традициях ВДВ

Глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко обратились к военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск с поздравлениями, опубликованными в их официальных аккаунтах в социальных сетях.

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