Краснодар поздравил десантников: Наумов и Галушко о чести и традициях ВДВ

Глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко обратились к военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск с поздравлениями, опубликованными в их официальных аккаунтах в социальных сетях.
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