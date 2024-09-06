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«Считаю, что в своей карьере она шла по трупам»: теннисистка не простила Тарасовой уход мужа из семьи с новорожденными близнецами

«Считаю, что в своей карьере она шла по трупам»: теннисистка не простила Тарасовой уход мужа из семьи с новорожденными близнецами

11,6K прочтений Сегодня Татьяна Тарасова много лет не рассказывала подробности своего второго брака и лишь недавно упомянула о том, что в ЗАГСе была не два, а три раза.

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