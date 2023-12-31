Дорожный конфликт закончился дракой в Петербурге

В Петербурге мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии в результате избиения на улице. Все произошло на перекрестке улицы Массальского и проспекта Ленина в Красном Селе, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.
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