Существует особый вид тоски, который не связан напрямую с потерей близких или привычной работы. Это горевание по пространству — по тем координатам, которые мозг когда-то пометил как безопасные и вечные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Мой личный арсена...
- Геометрия комфорт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым