Тарасенко дважды забил «Ванкуверу», прервав серию из 8 игр без голов. У него 8+16 в 31 игре

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Форвард «Оттавы» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (3:6). На счету россиянина 24 (8+16) очка в 31 игре в текущем сезоне при полезности «+9».