Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»

Полковник Матвийчук: запущенные по Белгороду ракеты «Ольха» легко перехватить Фото: Shannon Stapleton / Reuters Запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» очень легко перехватить.
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