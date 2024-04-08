Российские танкисты рассказали «Известиям» о преимуществах Т-72

Танк Т-72 превосходит европейские модели техники и по боевой мощи, и по другим характеристикам. Об этом 8 апреля рассказал командир танка Т-72 под позывным Шахтер во время беседы с корреспондентом «Известий» Даниилом Левиным в Херсонской области.