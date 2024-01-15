Скачки сахара и спад эффективности: как алкоголь влияет на тренировки

После длительных новогодних каникул многие решают отказаться на время от алкоголя. Это не только хорошо повлияет на самочувствие в целом, но и позволит получить еще больше плюсов от каждой тренировки, пишет британский Vogue.
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