Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Войска (силы) БФ в рамках ССУ «Запад-2021» организовали оборону морского побережья и провели операцию по высадке морского десанта с участием морской пехоты Северного флота

Войска (силы) БФ в рамках ССУ «Запад-2021» организовали оборону морского побережья и провели операцию по высадке морского десанта с участием морской пехоты Северного флота

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» на морском десантном полигоне Балтийского флота Хмелевка в Калининградской области морские пехотинцы Северного флота отработали задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх