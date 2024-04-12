В Москве курьер из Кыргызстана спас ветерана ВОВ от мошенников

Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Берлин, 98-летний Виктор Бердюгин едва не стал жертвой мошенников в Москве, спас его от этой участи курьер из Кыргызстана, сообщает издание Baza в Telegram-канале.
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