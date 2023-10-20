Военэксперт Михайлов: операция в секторе Газа станет роковым шагом для Израиля

Военный эксперт Евгений Михайлов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-разведчика армии США Скотта Риттера о том, что если израильские военные решат провести наземную операцию в секторе Газа, они будут уничтожены.
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