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Сечин: мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны

Сечин: мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны

Мировая энергетика на сегодняшний день превратилась в одну из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава энергетической компании "Роснефть" Игорь Сечин.

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