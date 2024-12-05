Сечин: мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны

Мировая энергетика на сегодняшний день превратилась в одну из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава энергетической компании "Роснефть" Игорь Сечин.