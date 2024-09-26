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Расчет миномета десантников-штурмовиков сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Расчет миномета десантников-штурмовиков сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Расчет 120-мм миномета гвардейского десантно-штурмового соединения группировки войск "Север" сорвал ротацию военнослужащих ВСУ и украинских националистов в одном из приграничных районов Курской области.

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