Расчет миномета десантников-штурмовиков сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Расчет 120-мм миномета гвардейского десантно-штурмового соединения группировки войск "Север" сорвал ротацию военнослужащих ВСУ и украинских националистов в одном из приграничных районов Курской области.
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