Можете ли вы уменьшить свои поры?

Покажите крупным порам, кто в доме хозяин, и добейтесь гладкости и сияния кожи с помощью этих советовВековая идея о том, что вы можете узнать, как уменьшить поры с помощью чего угодно (от брызг ледяной воды до маски из яичного белка) — просто фантастическая.