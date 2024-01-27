Можете ли вы уменьшить свои поры?

Покажите крупным порам, кто в доме хозяин, и добейтесь гладкости и сияния кожи с помощью этих советовВековая идея о том, что вы можете узнать, как уменьшить поры с помощью чего угодно (от брызг ледяной воды до маски из яичного белка) — просто фантастическая.
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