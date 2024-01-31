В Волошинской школе прошел патриотический час «Непокоренный Ленинград»

Его провели волошинские библиотекари. В ходе мероприятия организаторы наглядно отобразили, используя видеоматериал, всю меру лишений, утрат и мучений, пережитых ленинградцами: тот блокадный смертный голод, бессчетные смерти, муки матерей и детей.
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