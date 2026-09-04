Многодетная мама из Петербурга нашла в Италии родных братьев и сестер спустя годы

Случайная сцена из сериала натолкнула россиянку найти правду о своем происхождении 31‑летняя Елена Шепелева из Санкт‑Петербурга никогда не задумывалась о том, что она — приемный ребенок, пока случайный кадр из сериала не запустил цепочку событий, полностью изменивших ее жизнь.