Многодетная мама из Петербурга нашла в Италии родных братьев и сестер спустя годы

Случайная сцена из сериала натолкнула россиянку найти правду о своем происхождении 31‑летняя Елена Шепелева из Санкт‑Петербурга никогда не задумывалась о том, что она — приемный ребенок, пока случайный кадр из сериала не запустил цепочку событий, полностью изменивших ее жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым