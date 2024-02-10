Посол РФ в ЮАР рассказал об активном росте сотрудничества стран в рамках БРИКС

Сотрудничество России и Южно-Африканской Республики (ЮАР) в рамках БРИКС активно нарастает. Об этом 10 февраля, в День дипломатического работника, в беседе с «Известиями» заявил посол РФ в ЮАР Илья Рогачев.
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