Постпред Ирака в ООН назвал шаги своей страны в целях стабилизации Сирии

Взаимодействие со всеми сторонами сирийского конфликта для достижения стабильности в Сирии готовы вести иракские власти, заявил постоянный представитель Ирака при ООН Аббас Казем Обейд 17 декабря на посвященном ситуации в Сирии заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Иракское агентство новостей (INA).