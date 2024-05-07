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Депутат Говырин призвал повысить социальную активность молодежи

Депутат Говырин призвал повысить социальную активность молодежи

Как сообщил депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, чтобы реализовать цель президента Владимира Путина по увеличению доли молодых людей с верой в самореализацию в России, нужно повысить социальную, эмоциональную и академическую активность отечественной молодежи, сообщает РИА Новости.

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