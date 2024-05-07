Депутат Говырин призвал повысить социальную активность молодежи

Как сообщил депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, чтобы реализовать цель президента Владимира Путина по увеличению доли молодых людей с верой в самореализацию в России, нужно повысить социальную, эмоциональную и академическую активность отечественной молодежи, сообщает РИА Новости.
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