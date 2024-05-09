Украинские хакеры взломали одну из платформ для трансляции ТВ-каналов в Крыму

Российские хакеры из группировки "Килобайт V" взломали сайты украинских учебных заведений. На главных страницах они поздравили украинцев с Днем Победы и разместили цитату российского президента Владимира Путина.
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