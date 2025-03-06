Александр Роджерс Как прокомментировал это Гэллоуэй "Charge of woke brigade"США остановили все поставки американского военного оборудования, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, сообщают нам американские СМИ.
Правь, британия, буями
Комментарии
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Evgeni Velesik
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20 час.
EV
Evgeni Velesik
Может им Посейдон всë таки направить? Они же любят трезубец?
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20 час.
АХ
Александр Харченко
Наверное стармер трезубцем макрона, такие счастливые на фото
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9 час.
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