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«Азов» признавал поддержку России жителями Мариуполя

«Азов» признавал поддержку России жителями Мариуполя

globallookpress.com/James Sprankle/dpa Найденные в Мариуполе секретные документы подтвердили, что националистический батальон «Азов»* (против его участников в России возбуждены уголовные дела) признавал поддержку России населением Мариуполя.

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