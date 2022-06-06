«Азов» признавал поддержку России жителями Мариуполя

globallookpress.com/James Sprankle/dpa Найденные в Мариуполе секретные документы подтвердили, что националистический батальон «Азов»* (против его участников в России возбуждены уголовные дела) признавал поддержку России населением Мариуполя.
globallookpress.com/James Sprankle/dpa Найденные в Мариуполе секретные документы подтвердили, что националистический батальон «Азов»* (против его участников в России возбуждены уголовные дела) признавал поддержку России населением Мариуполя.
Свежие комментарии