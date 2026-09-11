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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о настрое на финал US Open: «Даже если что-то пойдет не так, у меня все равно будут другие возможности и другие турниры до конца года»

Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от финала US Open против Арины Соболенко . Казахстанка уступает 7:10 в личных встречах перед субботним финалом.

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