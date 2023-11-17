В Москве наступила метеорологическая зима

В Москве столбики термометров ушли в минус с наступлением полуночи.<strong>В Московском регионе и Центральной России 17 ноября началась метеорологическая зима — произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.
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