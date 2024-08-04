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В санаториях Могилевской области по итогам полугодия отмечен рост реализации путевок через турорганизации.

В санаториях Могилевской области по итогам полугодия отмечен рост реализации путевок через турорганизации.

На фоне общего роста экономических показателей санаторно-курортных организаций Могилевской области наблюдается увеличение доли путевок, приобретаемых через турфирмы, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

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