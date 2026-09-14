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SPLETNIK

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Юра Борисов сыграет вместе с Карой Делевинь в режиссёрском дебюте Сальмы Хайек

Юра Борисов сыграет вместе с Карой Делевинь в режиссёрском дебюте Сальмы Хайек

Российский актёр Юра Борисов и супермодель Кара Делевинь сыграют главные роли в фильме Arena ("Арена") — режиссёрском дебюте Сальмы Хайек, продюсером которого выступила Анджелина Джоли.

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