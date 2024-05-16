Артист РФ Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета

Народный артист России Александр Домогаров заявил об уходе из Театра Моссовета. Согласно художественному руководителю театра Евгению Марчелли, также планируется обсудить вопрос с самим актером перед принятием окончательного решения.
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