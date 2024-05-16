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Артист РФ Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета

Артист РФ Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета

Народный артист России Александр Домогаров заявил об уходе из Театра Моссовета. Согласно художественному руководителю театра Евгению Марчелли, также планируется обсудить вопрос с самим актером перед принятием окончательного решения.

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