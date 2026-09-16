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Аргументы и Факты

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Врач Чернышова назвала первые симптомы лихорадки Эбола

Врач Чернышова назвала первые симптомы лихорадки Эбола

При заболевании лихорадкой Эбола человек становится заразным только после появления первых симптомов, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.

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