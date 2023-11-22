КНДР заявила, что успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник

Ракета «Чхоллима-1» стартует с космодрома Сохэ 21 ноября 2023 года / © Rodong Sinmun Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что ракета-носитель «следовала заданной траектории полета и точно вывела разведывательный спутник на орбиту в 22:54:13 по корейскому времени», спустя 11 минут и 45 секунд после старта с космодрома Сохэ.