WSJ: Минздрав США разрешил Маску вживлять чипы Telepathy не в свиней, а в мозг человека

Научно-производственной компании бизнесмена Илона Маска Neuralink американский Минздрав выдал разрешение на вживление импланта Telepathy в мозг второго добровольца, участвующего в эксперименте, сообщила газета Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии