Что изменится с 1 июня 2025 года: новые законы, ограничения и выплаты

Против мошенников: новые мерыС 1 июня банки получат больше полномочий для борьбы с мошенничеством. Если система заподозрит, что клиента вынуждают снять деньги под давлением, банкоматы смогут ограничить выдачу наличных до 50 000 рублей в сутки на двое суток.